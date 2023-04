Les Cantonniers de Magog ont annoncé la nomination de Pierre-Luc Courchesne à titre de président de l'organisation. Il succède à Renaud Légaré qui a occupé ce poste pendant 14 ans.

Âgé de 41 ans et natif de Nicolet, cet Estrien d'adoption a évolué la structure de développement du hockey québécois M18 AAA et au hockey junior avec les Faucons et les Castors de Sherbrooke.



Après une carrière professionnelle aux États-Unis dans la ECHL, il a disputé ses cinq dernières saisons de hockey avec le défunt Saint-François de Sherbrooke et s'est établi en région.



«L'Estrie m'a tant donné que c'est à mon tour de redonner à ma région d'adoption», a expliqué M. Courchesne.

Ce dernier est présentement un employé du Service de sécurité incendie de la Ville de Magog et président du syndicat des employés. En préparation pour la prochaine saison, le principal intéressé voit grand.



«Je veux donner l'équipe davantage à ses partisans et à la population. Nous aurons des belles annonces à venir dans les prochaines semaines, mais je veux voir nos joueurs s'impliquer davantage dans la communauté. Et nous voulons être de plus en plus vus", de conclure celui-ci», a-t-il conclu.



