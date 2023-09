Les Maisons des aînés et alternatives de Sherbrooke et Magog accueilleront de nouveaux résidents au cours des prochains mois.

Le 24 octobre, ce sont 48 personnes supplémentaires qui emménageront dans la résidence sherbrookoise. Il s'agira de la deuxième phase d'ouverture qui comprendra les maisonnées du Geai Bleu, de l'Orme, de l'Érable et du Chêne.

Chaque maisonnée accueillera 12 adultes ayant des besoins spécifiques en déficience physique provenant de plusieurs milieux, ainsi que 36 aînés issus du CHSLD Saint-Joseph, a fait savoir le CIUSSS de l'Estrie-CHUS par voie de communiqué.

Avec l'espace débloqué au centre d'hébergement Saint-Joseph, le CIUSSS réalisera des travaux de rafraîchissement de l'établissement. On parle de réaménagement des salles de toilettes, remplacement des revêtements de planchers, des portes, des penderies, des luminaires, des plafonds et plus encore.

Lancement du projet à Magog

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS confirme aussi l'arrivée de 36 futurs résidents (24 aînés et 12 adultes) au bâtiment situé à Magog. Les équipes travaillent actuellement aux derniers préparatifs pour l'accueil des résidents.

L'arrivée officielle aura lieu le 13 février 2024.

Les personnes proviendront majoritairement de l’hébergement 1 du CHSLD du CSSS de Memphrémagog.

Par la suite, la libération des espaces permettra de rénover à tour de rôle toutes les unités de l’hébergement 1, en commençant par le troisième étage.

