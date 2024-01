Le conseiller municipal du district du Golf, Marc Denault, a annoncé lors d'une conférence de presse, mardi après-midi, qu'il quittait son poste de président de la Société de transport de Sherbrooke (STS).

Ce dernier quitte par le fait même ses fonctions de président de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ), un poste qu'il occupait depuis deux ans et sans obtenir quelconque rémunération.

Il justifie sa décision par «un manque de respect et de confiance de la part de la mairesse Évelyne Beaudin, ainsi que par des divergences de vision avec celle-ci en matière de travail d’équipe».

Dans un communiqué de presse, M. Denault ajoute que «cette situation a entraîné la rupture du lien de confiance nécessaire pour occuper cette importante fonction».

Cette sortie publique survient alors que la mairesse Beaudin revient progressivement dans ses fonctions après un congé forcé.

Cette relation entre Mme Beaudin et M. Denault ne s'est pas améliorée après que ce dernier ait été laissé de côté en prévision d'une rencontre prévue avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable Geneviève Guilbault à Sherbrooke, en compagnie du directeur général de la STS, Patrick Dobson et d'autres fonctionnaires concernant le réseau structurant de la STS.

M. Denault aurait «demandé à participer à la rencontre, ce qui lui a été refusé sous prétexte que cette rencontre se tenait avec un groupe restreint. Selon les dires du directeur de cabinet, la mairesse doit faire ses armes en matière de transport et bâtir sa crédibilité auprès de la ministre», peut-on lire dans ce communiqué.



Toujours selon M. Denault, il aurait fait part de son «mécontentement» au directeur de cabinet et aurait demandé, à deux reprises, à parler à la mairesse, mais on lui a répondu qu’elle n’avait pas le temps.

«Pour moi, lorsque l’on a à cœur le bien commun et le développement de notre ville, on met de côté ses ambitions personnelles et on pose les gestes nécessaires pour les citoyen(ne)s. Comme président de la STS, mais aussi comme président de l’ATUQ, je suis l’interlocuteur principal en matière de transport collectif auprès de la ministre Guilbault. Je suis également l’élu qui porte le projet structurant en matière de mobilité durable, avec l’équipe de la STS et ses partenaires, depuis plusieurs années. Considérant cette décision de la mairesse Beaudin, et mes valeurs, il m’est impossible de poursuivre mes fonctions, n’ayant plus la confiance et le respect de la mairesse», a-t-il mentionné.

M. Denault précise qu’il poursuivra son travail de conseiller municipal jusqu’à la fin de son mandat. Ce dernier est élu depuis 22 ans et compte plus de 14 années de service à la STS.



