L'unité de néonatalogie du CHUS Fleurimont, à Sherbrooke, en Estrie, a été sélectionnée pour faire partie du programme Tire-Lait-pour-préma.

Cette initative de Préma-Québec offre en 24h, le prêt d'un tire-lait de grade professionnel aux mères qui accouchent de bébés prématurés.

Avec un investissement de plus de 70 000$ et la participation du personnel de l'unité néonatale, les mères de bébés prématurés pourront bénéficier d'un prêt de tire-lait gratuitement pour toute la durée de l'hospitalisation.

Le projet initié par Préma-Québec avait été lancé à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont de Montréal, à ceux de Longueuil, ainsi qu'à celui de Rouyn-Noranda.

« Lors du lancement du projet-pilote, nous avions comme objectif de faire bénéficier ce service à travers le Québec. Près de 2 ans plus tard et fort du succès obtenu, nous pouvons ajouter de nouvelles unités néonatales », a soutenu la fondatrice et directrice générale de Préma-Québec, Ginette Mantha.

Jusqu'à maintenant ce sont 350 bébés prématurés qui ont pu profité du lait de leur maman grâce au prêt de tire-lait gratuit.

À l'Hôpital de Fleurimont, près de 450 bébés par année séjournent à l'unité néonatale de soins surspécialisés. L'unité néonatale dessert les nouveau-nés de l'Estrie, mais aussi, parfois, d'ailleurs au Québec.

