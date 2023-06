L'homme activement recherché par la Sûreté du Québec (SQ), à Stoke, en Estrie, depuis 21h30 mercredi soir a été maîtrisé par les policiers.

La Sûreté du Québec (SQ) a confirmé l'information, très tôt jeudi matin, par voie de communiqué.

L'alerte de menace a donc été levée par les autorités, ajoute le corps policier.

La SQ a finalement retrouvé l'individu dans un chalet du secteur de Stoke, vers 4h30, jeudi matin, alors qu'il venait de s'y introduire par effraction.

«Il est monté à travers la forêt et s'est retrouvé ici sans le savoir. Il est arrivé à ce camp par hasard», a raconté Henri Carrier, propriétaire du terrain et résident de Stoke.

Après avoir été arrêté par les policiers, l'homme a été conduit au centre hospitalier pour y obtenir les soins appropriés.

«On parle de plusieurs heures de recherches. Il s'est lui-même rendu aux policiers, qui ont pu amener l'homme à l'hôpital. On sait qu'il était recherché pour y recevoir des soins. Les policiers ont pu le rapporter», a expliqué Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la SQ.

Il sera rencontré par les enquêteurs prochainement a fait savoir la SQ.

Sur les réseaux sociaux, la Sûreté du Québec a indiqué que le secteur était sécurisé et que les citoyens confinés pouvaient maintenant sortir de leur abri.

Alerte générale

Une alerte générale a été émise mercredi par le ministère de la Sécurité publique alors que la SQ demandait la collaboration du public pour retrouver Alexis Charland, 43 ans, de Val-des-Sources.

L'individu avait déjà fait l'objet d'un avis de disparition dans les dernières semaines. Il avait été retrouvé dans la communauté attikamek de Wemotaci, en Mauricie, le 23 mai dernier.

Mercredi, les autorités recommandaient d'éviter le secteur de Stoke en Estrie et demandaient aux personnes se trouvant dans le secteur de s'abriter à l'intérieur, de verrouiller les portes et de s'éloigner des fenêtres.

D'après les informations de la SQ, le suspect se serait retrouvé près du Chemin des Pieds-Légers à un certain moment de l'opération.

Toujours selon la SQ, personne n'a été blessé durant l'opération policière.

On ignore pour le moment si des accusations seront déposées dans cette affaire.

La population secouée par l'alerte

Les résidents du secteur de Stoke ont été secoués par l'alerte et ont pris les mesures nécessaires pour se protéger.

«On a fermé toutes les lumières. J'ai dit à mes grands-parents: "venez-vous-en, on s'en va dans le petit salon où il n'y a pas de fenêtres". On est allé se cacher là. Évidemment, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit», a raconté un résident en entrevue avec Noovo Info.

«Mes deux bébés étaient couchés. Avec mon chum, on a barré toutes les portes, on a fermé toutes les lumières et on a essayé de dormir», a dit une autre résidente.

«J'ai barré mes portes et même mes fenêtres. On était loin, mais on ne sait pas», a dit une autre femme.

