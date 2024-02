Steeve Gilbert subira une évaluation psychiatrique pour déterminer s’il est apte à participer au processus judiciaire.



L’homme de 44 ans est accusé du meurtre de Marc Vermette, 52 ans, survenu le 26 janvier dernier sur la rue Gillespie, à Sherbrooke.

M. Gilbert était présent en salle de cour, lundi matin, au palais de justice de Sherbrooke.

Il paraissait pour le moins agité. «Faut je sorte d’ici», a-t-il notamment lancé aux constables qui se tenaient à côté de lui.

Sa conjointe, assise à l’avant de la salle à quelques mètres de lui, a fondu en larmes à sa sortie de l’audience, incapable de retenir de grands sanglots.

Selon son avocat, Me Christian Raymond, l’accusé a vu des spécialistes depuis sa mise en détention. Gilbert a été décrit comme étant «désorganisé» et son avocat a indiqué ne pas être certain que son client comprenne toutes les accusations.

«Je ne prendrai aucune décision à la légère», a indiqué Me Raymond au juge Serge Champoux.

Le rapport sur son aptitude à comparaître devrait être disponible la semaine prochaine. La prochaine date a donc été fixée à lundi prochain.