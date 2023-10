Plus de 16 000 visiteurs ont participé à la 45e édition du Salon du livre de l'Estrie qui avait lieu du 12 au 15 octobre au Centre de foires de Sherbrooke.

De ce nombre, plus de 3500 jeunes des écoles de la région ont foulé le plancher de l'établissement du boulevard Plateau-Saint-Joseph.



«Cette édition a été marquée par un enthousiasme palpable de la part des visiteurs et visiteuses. Les îlots thématiques ont aussi connu un beau succès. Pour l'équipe, c'est donc mission accomplie», a affirmé la présidente d'honneur, Véronique Grenier.

À lire également:

Plus de 475 auteurs et illustrateurs étaient également présents pour participer aux tables rondes, entrevues et séances de dédicaces, offrant ainsi au public plus de 1200 occasions de rencontres.

«Le succès de l'évènement a démontré une fois de plus l'amour des Estriens pour leur Salon. Ils étaient nombreux à assister à chacun des échanges entre auteurs. Je salue le travail monumental de toute l'équipe du salon et des nombreux bénévoles dont la participation est essentielle à la tenue de cette fête du livre», a mentionné pour sa part la présidente du conseil d’administration Mélanie Noël.

Pour les plus récentes nouvelles touchant l'Estrie, consultez le Noovo.Info.