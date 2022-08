Des travaux majeurs non prévus forcent la Municipalité de Saint-Denis-de-Brompton à fermer son aréna au cours des prochains mois.

Toutes les activités du côté glace doivent ainsi être annulées pour la saison automne-hiver, une décision qui aura des répercussions sur la programmation des loisirs, soutient la Municipalité.

À lire également:

L'équipe d'entretien de l'aréna a été alertée par des problèmes de condensation au printemps dernier, et a également constaté que de la glace tombait du plafond de l'infracstructure.



Crédit photo: Jean-François Poudrier | Noovo Info

Une inspection minutieuse effectuée par une firme d'ingénieurs a permis de cibler l'origine du problème, a admis la Municipalité. «Des moisissures se sont faufilées à certains endroits, en plus de devoir changer le système de réfrigération. La firme certifie toutefois que les enfants du camp de jour qui circulent dans l’aréna ne sont nullement en danger, puisque l’aération du bâtiment est quotidienne pendant l’été», a souligné Maryse Mathieu, directrice des communications.



Crédit photo: Jean-François Poudrier | Noovo Info

Faire d'une pierre deux coups

Lors des travaux, des bonifications seront apportées aux installations. «Nous allons profiter de l’occasion pour améliorer l’aréna et installer des estrades qui étaient en demande», a annoncé Roxanne Rouleau, directrice du secteur de la culture, du loisir et de la vie communautaire de Saint-Denis-de-Brompton.

«Nous devons aussi décontaminer les moisissures aux vestiaires et changer les bandes de la patinoire», a-t-elle souligné, notant que c’est une excellente nouvelle de moderniser les installations qui ont plus de 40 ans. «Nous allons pouvoir préciser les détails des travaux cet automne et je suis totalement persuadée que les utilisateurs vont apprécier le résultat.»



Crédit photo: Jean-François Poudrier | Noovo Info

La Municipalité a d'ailleurs indiqué que le projet de réfection sera soumis aux citoyens afin qu'ils puissent se montrer en faveur ou non d'un règlement d’emprunt pour réaliser les travaux. «Une évaluation précise est en cours afin d’en déterminer les coûts et l’échéancier», a conclu Maryse Mathieu.



Crédit photo: Jean-François Poudrier | Noovo Info

Un texte d'Antoine Desrosiers | Noovo Info