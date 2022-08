Mona Louis-Jean sera candidate pour le Parti libéral du Québec dans la circonscription de Richmond aux élections provinciales le 3 octobre prochain.

Actuellement, directrice générale d’une organisation à but non lucratif œuvrant pour la promotion de l’engagement des femmes dans les sphères économique, sociale et politique de l’Estrie, elle est une femme engagée au sein de sa communauté.

«Au cours des prochaines semaines, nous aurons l’occasion de parler des propositions qui vont aider les Québécois de la classe moyenne à joindre les deux bouts: la baisse d’impôt, 2 000 $ pour les aînés, une place en service de garde à 8,70 $ pour tous, ainsi que l’abolition de la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Le 3 octobre prochain, on vote pour de vraies solutions, aux vrais enjeux. On vote Mona Louis-Jean dans Richmond», a lancé Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec.

La candidate libérale est membre de l’équipe de bateau dragon les Phénix de la Rose des vents composée de femmes, qui comme elle, sont survivantes du cancer. Sensibilisée à l’importance du maintien à domicile des aînés, elle s’implique aussi depuis 2014 auprès de la coopérative de services à domicile de l’Estrie.

«La protection de l’environnement, la condition féminine et le soutien aux aînés sont le moteur de mon implication au sein de l’équipe libérale de Dominique Anglade. Le Parti libéral du Québec est la formation politique de la conciliation de l’environnement et de l’économie. Le projet Éco propose un vrai projet de société pour nos enfants et notre futur à toutes et tous. À titre d’ingénieure de formation, je sais que le Québec peut devenir un chef de file en matière d’hydrogène vert», a-t-elle affirmé.

Diplômée d’une maîtrise en gestion de l’ingénierie de l’Université de Sherbrooke et détenant de l'expérience dans l'implication militante en politique municipale, provinciale et fédérale, Mme Louis-Jean appuiera notamment l’«Allocation aînés» pour que les aînés de sa circonscription puissent demeurer chez eux le plus longtemps possible.