Québec octroie plus de 52 000 $ pour soutenir l'implantation d'un projet pilote de taxi-bus dans la MRC de Coaticook.

La subvention provient du «Programme d'aide au transport collectif régional – Municipalité amie des aînés».

Le service de taxi-bus est un transport collectif alternatif, sur réservation, destiné à couvrir l’ensemble des douze municipalités de la MRC de Coaticook. Les trajets et les fonctionnalités sont toutefois encore à déterminer.

À lire également: L'alcool en cause dans un accident de la route? Un mort et quatre blessés à Cookshire-Eaton

«Ce programme vise à accroître la mobilité des personnes aînées dans les régions rurales. Il permet d’identifier les possibilités de bonifier les transports collectifs existants et d’en instaurer de nouveaux [...]. Dans la région de Coaticook, le projet expérimental consiste à implanter un taxi-bus d’ici la fin de l’été via le Service de transport adapté, collectif et interurbain ACTI-BUS», a mentionné la députée caquiste dans Saint-François, Geneviève Hébert.



L'initiative a été mise en place suite à une étude qui démontrait un intérêt marqué de la population pour celle-ci.

«C’est un projet que nous caressons depuis déjà quelques mois puisque nous sommes conscients du besoin réel, et ce, autant auprès de nos jeunes que de nos aînés. Finalement, le financement reçu nous aidera à aller de l’avant avec une deuxième étude qui permettra de valider la faisabilité et les modalités de ce projet», a expliqué le préfet de la MRC, Bernard Marion.



Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.