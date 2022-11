La MRC de Memphrémagog va bonifier de 10 000 $ son enveloppe budgétaire pour l’appel de projets 2023 dans le cadre de son Programme de soutien financier aux initiatives culturelles.

En accord avec l’Entente de développement culturel conclue avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, le Programme de soutien financier aux initiatives culturelles de la MRC de Memphrémagog s’adresse aux porteurs de projets culturels de nos organismes, de nos municipalités ou encore de nos entreprises d’économie sociale à vocation culturelle et/ou patrimoniale.

Le but de celui-ci est de soutenir les acteurs qui s'investissent au sein de projets locaux et régionaux.

«Avec cet appui financier, la MRC désire contribuer de façon significative au dynamisme de ses milieux de vie par la culture. La culture porte plusieurs chapeaux auprès de nos communautés. Elle trouve ses assises dans notre patrimoine bâti, notre histoire, notre identité, etc. Ce Programme souhaite rallier nos intervenants du milieu culturel dans le développement de nos municipalités et dans l’affirmation de notre identité», a affirmé Nathalie Lemaire, présidente du comité culturel de la MRC de Memphrémagog et mairesse d’Eastman.

Les acteurs culturels de la région de Memphrémagog sont invités à présenter des demandes de financement dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives culturelles d’ici le 17 mars 2023. Une enveloppe de 40 000 $ est disponible pour cet appel de projets.

