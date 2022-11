Afin d'encourager les transports collectifs, la Ville de Sherbrooke mettra sur pied une navette gratuite qui reliera le haut de la côte King et la rue Wellington pour faciliter l’accès aux stationnements du Centro durant la période des Fêtes.

Cette initiative sera disponible du 1er décembre au 14 janvier, entre 16h et 22h, les jeudis et vendredis ainsi que le samedi entre 10h et 22h. Toutefois, le service prendra fin à 19h lors des journées du 24 et du 31 décembre.



La navette reliera le stationnement Place de la Cité à celui de la Cigarerie en empruntant les rues Wellington Nord et Sud, entre les rues Frontenac et Aberdeen. Elle fera le trajet en boucle et passera aux arrêts à chaque 10 minutes.



Crédit photo: courtoise de la Ville de Sherbrooke

Le coût estimé de ce service, qui utilise un autobus de la Société de transport de Sherbrooke (STS), est d'environ 12 000 $.



La navette sera décorée aux couleurs de la campagne «Noël complètement Centro». De la musique festive du temps des Fêtes sera également diffusée à l'intérieur de celle-ci.

«J’adore notre centre-ville et on vient encore une fois prouver notre attachement à celui-ci. Après avoir financé une ressource au dernier conseil municipal pour accompagner les gens d’affaires du centre-ville, on vient ici répondre aux préoccupations de plusieurs pour la période des fêtes. Nous sommes à l’écoute de nos commerçantes et commerçants depuis le début du mandat et nous allons continuer de les appuyer avec ces nouvelles initiatives», a affirmé la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

Stationnements gratuits



De plus, les stationnements du centre-ville seront gratuits durant cette même période, les jeudis et vendredis, à partir de 17 h 30 et les samedis toute la journée.



«Le centre-ville appartient à toutes les Sherbrookoises et les Sherbrookois. Il attire des gens de toute l'Estrie et même au-delà. Sa dynamisation est importante pour la Ville et la période des fêtes est particulièrement importante pour les commerçantes et commerçants. Nous avons écouté leurs suggestions puisque le contexte actuel nécessitait des mesures supplémentaires», a commenté pour la sa part la présidente de la commission du développement économique, Christelle Lefèvre.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.