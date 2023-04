Une nouvelle école secondaire devrait possiblement être construite sur le site de l'actuel pavillon Montcalm, à Sherbrooke. Après plusieurs refus auprès du ministère de l'Éducation, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke a présenté un projet qui pourrait voir le jour.

«Les choses bougent et on semble être dans les dernières négociations», a confirmé le collaborateur de l'actualité, Vincent Boutin, au bulletin Noovo Le Fil Estrie.

Selon lui, ce projet d'envergure est attendu depuis plusieurs années.

«Habituellement, ce sont les villes qui fournissent les terrains lors des constructions d’école. […] Sauf, quand on parle d'une école secondaire on parle de beaucoup plus de pieds carrés, et de terrains qui sont beaucoup plus grands et dispendieux. La Ville de Sherbrooke dit qu'ils ne veulent pas acheter de terrains pour le Centre de services scolaire», a expliqué M. Boutin.

Le ministère de l'Éducation se serait engagé dans la construction d'une nouvelle école, aurait confirmé l'attaché de presse du ministre Bernard Drainville.

Et, ceci pourrait possiblement générer des tensions entre la Ville de Sherbrooke et le ministère de l’Éducation, prévient le collaborateur sur nos ondes.

Voyez son analyse complète au bulletin Noovo Le Fil Estrie ci-contre.