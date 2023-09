Une nouvelle saisie de plusieurs milliers de dollars a eu lieu au centre de détention fédéral de Cowansville, en Estrie.

Les autorités carcérales ont annoncé avoir saisi pour plus de 27 000$ en items et objets non autorisés.

Parmi les objets interdits retrouvés, le SCC soutient avoir retrouvé du haschisch, de la marijuana, une lame de céramique, du tabac, ainsi qu’un téléphone cellulaire avec leurs accessoires. Au total, la valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 27 890$.

L'organisaiton fédérale rappelle qu'elle dispose de certains outils afin de prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Il s'agit de détecteurs ioniques et de chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visteurs, peut-on lire dans un communiqué.

Plusieurs saisies sont survenues dans l'établissement drummondvillois au cours des derniers mois. La plus récente avait eu lieu le dimanche 13 août dernier. Les autorités avaient trouvé pour plus de 45 000$ en items non autorisés.

Pour les plus récentes nouvelles touchant l'Estrie, consultez le Noovo.Info.