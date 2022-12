Opération Nez Rouge garde le cap en cette troisième fin de semaine d'activités alors que 381 raccompagnements ont été effectués de mercredi à samedi.

Au total, la centrale de Sherbrooke a réalisé 702 transports depuis le début de la campagne le 25 novembre dernier. Cela a été possible grâce à l'implication de 509 bénévoles.

En région, les centrales de Magog et de Coaticook ont réalisé respectivement 150 et 27 transports, portant le total pour la région à 879 raccompagnements depuis le début de la campagne.

Selon l'organisme, la campagne 2022 en est une qui peut se comparer à celle de l'an passé.

À pareille date en 2021, la centrale de Sherbrooke avait réalisé 647 raccompagnements, contre 1 616 en 2019.

« Quoique difficile à analyser, cette baisse reflète globalement une diminution des activités et rassemblements festifs en région, associée au fait que plusieurs restaurants et bars n'existent plus depuis 2019 et que les établissements ferment un peu plus tôt leurs portes en fin de nuit. Également, une moindre grande implication des bénévoles se fait ressentir », explique le coordonnatrice régionale pour Opération Nez Rouge, Stéphanie Hoarau.

Le comité organisateur se prépare à vivre sa plus grande fin de semaine qui, selon les statistiques, devrait être vendredi et samedi prochains.

L'organisme lance donc un appel aux bénévoles et souhaite rappeler à la communauté que le service est offert du mercredi au samedi, de 20h à 4h00, au 819-821-4646.

