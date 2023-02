La Ville de Sherbrooke obtient l'appui d'Ottawa pour la réfection du Musée des beaux-arts de Sherbrooke et de la mise à niveau du Théâtre Granada. Plus de 530 000 $ est octroyé par le gouvernement fédéral pour ces deux établissements.

Par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels, le Musée des beaux-arts reçoit 417 248 $ pour effectuer des travaux «jugés essentiels» à la préservation du bâtiment, notamment des travaux à la toiture, à l'étanchéité de la fondation et à la réfection des corniches.

«C'est très important pour nous d'investir dans le patrimoine de Sherbrooke et on a un petit bijou ici. Le Musée des beaux-arts de Sherbrooke est magnifique, et là, il a besoin d'amour donc on va donner un petit coup de pouce», a affirmé le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, qui en a fait l'annonce mercredi matin.

Une aide bénéfique

Ces travaux ont été effectués en 2022 avec l'accord du ministère, comme l'explique le président du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Sherbrooke, Raymond-Mathieu Simard.

«On avait besoin d'une réfection complète du bâtiment et celle-ci coûtait 835 000 $ [...] avec la pandémie, on a un délai pour compléter les travaux et grâce à Patrimoine Canada, on peut éponger ce montant des réparations.

Le Théatre Granada obtient pour sa part 120 121 $, afin de faire une mise à niveau de ses équipements spécialisés.



«Le Théatre Granada joue un rôle important à Sherbrooke et on donne aussi un coup de pouce pour le moderniser. C'est une institution culturelle qui se doit de perdurer», a ajouté le ministre Rodriguez.

À lire également: Des joyaux du patrimoine sherbrookois protégés