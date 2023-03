Deux entreprises de Sherbrooke pourront améliorer leur productivité dans les prochains mois, notamment avec l'acquisition de nouveaux équipements.

Le gouvernement fédéral, par l'entremise de Développement économique Canada (DEC), octroie à Inter Fonction, un fabricant de portes intérieures haut de gamme, un montant remboursable de 300 000$.



De son côté, G.E. Gilbert, qui se spécialise dans l'usinage et la soudure de pièces en acier et en fonte, se voit accorder une contribution remboursable de 445 000$



Selon la députée libérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière qui en a fait l'annonce ce jeudi, ces investissements permettront à ces entreprises de poursuivre leur expansion.



«Dans le contexte actuel, c'est primordial d'être là pour outiller nos entreprises locales afin de permettre de rester compétitif, mais aussi concernant la main-d'oeuvre. Quand ils peuvent avoir les sous nécessaires pour l'achat de ces équipements, ça leur permet de garder leur position dans leur secteur respectif, de croitre et d'offrir de bonnes conditions de travail à leurs équipes. C'est quelque chose de nécessaire», a-t-elle expliqué.

Une aide précieuse

Ce financement qui provient du programme Croissance économique régionale par l’innovation du DEC est d'ailleurs vu d'un bon oeil par les deux entreprises.



«C'est la deuxième fois qu'on a la chance d'avoir le DEC comme partenaire. C'est un bel effet de levier pour un projet dans sa totalité, donc quelque part ça vient supporter et réduire le fardeau financier de tout le reste. On est vraiment content d'avoir cet appui encore une fois pour nos projets», a avoué la présidente-directrice générale d'Inter Fonction, Johanne Tousignant.



«C’est grâce en partie à DEC que nous restons compétitifs et innovateurs. L’aide de DEC nous a permis d’acquérir un nouveau tour Integrex qui a une plus grande superficie d’usinage et une technologie à l’avant-garde qui permet une programmation faite par la machine à hauteur de 75 %», a expliqué la présidente des Industries G.E Gilbert, Pascale Leblond.



Pour sa part, Mme Tousignant affirme que ce financement sera très utile pour des projets qui sont déjà en cours.



«On attend les équipements d'un mois à l'autre en provenance de l'Italie. Il va servir à deux centres numériques, un pour notre division de petites portes et également pour les grandes portes qui sont destinées sur mesure pour la population», a-t-elle mentionné.

