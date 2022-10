C'est lundi soir, 17 octobre, que le nouveau concessionnaire Genesis a officiellement ouvert ses portes à Sherbrooke, en Estrie.

La succursale est située sur le boulevard Bourque et compte plus de 10 000 pieds carrés en superficie.

L'équipe de direction soutient qu'elle «est fière d'accueillir la clientèle dans la salle de montre et dans l'aire de service des plus modernes, technologiques et intelligentes.»

Rappelons que le groupe Beaucage possède une vingtaine de concessionnaires dans la grande région de l'Estrie. Il est le deuxième plus grand groupe automobile au Québec.