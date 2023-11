Signe que l'hiver est bel et bien à nos portes, les stations de ski de l'Estrie ouvriront officiellement leurs pistes aux amateurs de glisse d'ici quelques jours.

Les principales montagnes de la région ont indiqué avoir amorcé l'enneigement de leurs pistes en vue de la saison 2023-2024.

En plus des canons à neige qui s'activent, Il faut dire que Dame Nature a donné un véritable coup de pouce aux équipes sur le terrain avec une quinzaine de centimètres de neige qui sont tombés sur la région dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Le nombre de centimètres varie entre 10 et 20, tout dépendant des secteurs, comme c'est bien souvent le cas.

Plusieurs stations de ski ont annoncé que leur ouverture serait prévue pour ce vendredi 1er décembre. Elles souhaitent garder le cap et la température des prochains jours pourrait aider.

C'est le cas à Bromont, montagne d'expériences où l'ouverture est toutefois réservée aux détenteurs de passes saisonnières et de la carte APEX pour débuter la nouvelle saison de glisse.

L'organisation bromontoise soutient que les détails seront connus cette semaine pour l'ouverture complète au public.

Coup double au Mont Sutton

Les activités hivernales au Mont Sutton doivent aussi débuter ce vendredi 1er décembre.

Ainsi, il sera possible pour les skieurs et planchistes de dévaler les pentes du 1er au 3 décembre et du 8 au 10 décembre prochains.

Le Mont Sutton prévoit rouvrir sept jours sur sept à compter du 15 décembre.

Même chose au Mont Owl's Head à Mansonville qui compte ouvrir aux amateurs dès le 1er décembre.

Sur ses réseaux sociaux, l'organisation soutient que plus de 30 centimètres de neige sont tombés sur le secteur, de dimanche à lundi.

 

Du côté du Mont-Orford, l'ouverture officielle est prévue pour le 1er ou le 8 décembre.

L'organisation précise aux amateurs d'être à l'affût pour connaître la date exacte, en fonction des conditions météorologiques et des conditions de pistes.

Sherbrooke

En date de mardi, le Service des communications de la Ville de Sherbrooke indiquait à Noovo Info qu'aucune date officielle n'avait été émise pour l'ouverture officielle des pistes au Mont-Bellevue.

«L'enneigement des pistes est débuté depuis quelques jours et on espère ouvrir le plus rapidement possible. Normalement, cela se fait avant Noël», a précisé le Service des communications.

Par ailleurs, la patinoire Bleu-Blanc-Bouge située au Parc Alfred-Élie-Dufresne sera ouverte à compter du jeudi 30 novembre pour les amateurs de patinage.

Si la météo le permet, celle-ci est ouverture du lundi au vendredi de 8h à 21h30. Les fins de semaine et lors des congés scolaires, la patinoire est accessible de 8h30 à 21h30.

En saison, les autres patinoires entretenues par la Ville de Sherbrooke sont ouvertes tous les jours de 10h à 21h, lorsque la météo le permet.

Pour les plus récentes nouvelles de l'Estrie, consultez Noovo.Info.