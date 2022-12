Alors que la neige se fait toujours attendre, ça n'empêche en rien les stations de ski de l'Estrie de se préparer pour la prochaine saison. C'est le cas de Owl's Head qui lancera ses activités pour la saison 2022-2023 ce samedi, dès 9h. Notons que celle-ci s'adresse uniquement pour les abonnés de saison.

Lors de cette ouverture, le télésiège du Sommet sera ouvert et les abonnés pourront skier dans le haut de Lilly’s Leap, Petite Allée, Porc Épic et Bambi Crossing.

«Nous souhaitons offrir ce privilège à nos membres et leur offrir le premier weekend. Dès 9 :00 le samedi 10 décembre, nous accueillerons nos membres avec chocolat chaud et café gratuit. Des prix de présence seront offerts aux premiers skieurs. De plus, jusqu’au 24 décembre, tous les types d’abonnement sont acceptés», a expliqué la directrice des ventes et du marketing de l'établissement,. Katrine Scott.



L'ouverture officielle pour tous les skieurs se fera le jeudi 15 décembre. Le début de cette nouvelle saison sera célébré en grand par la station de ski située à Mansonville, alors qu'un évènement offrant de la musique, de l'animation et des cadeaux se tiendra le 17 décembre.

Notons que c’est plus de 3,5 M$ qui ont été investis cette année dans une nouvelle station de pompage, ce qui permettra à Owl’s Head d’augmenter la productivité d’enneigement de plus de 30%.



L’ensemble des interventions de la nouvelle prise d’eau au lac, le système d’enneigement en montagne et l’ajout de nouveaux compresseurs et d’un système de refroidissement vont permettre à la station d’être beaucoup plus efficace.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.