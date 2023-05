Une panne de courant a paralysé pendant plusieurs minutes le centre-ville et l'est de Sherbrooke, jeudi en fin d'avant-midi. Au plus fort de la panne, plus de 18 000 clients d'Hydro-Sherbrooke étaient sans électricité.

Selon la Ville de Sherbrooke, cette rupture de service est survenue lorsqu'un véhicule a percuté des fils électriques à proximité du chantier des Grandes-Fourches à Sherbrooke. Heureusement, le conducteur de celui-ci n'a pas été blessé.



«Il n'y a pas eu de blessés et la personne qui conduisait le camion est en évaluation», a confirmé le Service des communications de la Ville de Sherbrooke.

Par ailleurs, des équipes d'Hydro-Sherbrooke ont rapidement été déployées sur les lieux afin de remédier à la situation.

 

Des policiers du Service de police de Sherbrooke (SPS) et des pompiers ont également été demandés sur place par mesure préventive.

Des fils électriques se sont retrouvés sur le sol tandis que plusieurs feux de circulation ont été hors service.

Le courant a été rétabli une trentaine de minutes après le début de la panne.

