La tempête majeure des dernières semaines a fait des ravages aux quatre coins du Québec alors que plusieurs milliers de Québécois étaient privés d'électricité. À Sherbrooke, deux groupes de transformateurs électriques d'un site d'Hydro-Sherbrooke, dont celui du parc industriel, ont fait l'objet d'un bris.

Par conséquent, la Ville a dû débourser près de 3 millions de dollars pour remplacer l'un d'entre eux le plus rapidement possible.

En effet, la Ville a déboursé un montant de 2,625 M$ pour l'acquisition d'un transformateur de puissance et d'un transformateur de mise à la terre auprès d'Hydro-Québec.

Un contrat a également été octroyé à Surplec inc. pour les travaux nécessaires à la mise en service des nouveaux transformateurs au montant de 300 000 $.

Voyez le reportage de Guillaume Cotnoir-Lacroix dans la vidéo.

Rappelons que le 23 décembre dernier, à la suite de la chute d'un arbre sur une ligne biterne près du poste de distribution à Orford sur le boulevard Industriel, une faute électrique a privé une partie des Sherbrookois d'électricité.

Selon le rapport de la mairesse dont Noovo Info a obtenu copie, « il était urgent d'installer le plus rapidement possible un premier groupe [de transformateurs] afin de retrouver la pleine capacité de distribution et éviter qu'une partie de la population se retrouve sans électricité, et ce, en pleine période hivernale », peut-on y lire.

D'après les différentes évaluations, en temps normal, le délai de livraison de ces équipements est estimé à 2 à 3 ans, et ce, après un appel d'offres qui doit être effectué.

Selon l'étendue des dommages, le directeur du Service Hydro-Sherbrooke, Christian Laprise, a communiqué avec la direction générale de Sherbrooke afin d'obtenir le budget nécessaire pour remplacer les transformateurs le plus rapidement possible.

Éviter le pire

Devant l'éventualité qu'une partie de la population soit sans électricité en période hivernale, un contrat sans appel d'offres a été jugé conforme en vertu de l'article 573.2 de la Loi sur les cités et villes. Cet article a permis à la mairesse Beaudin de décréter les dépenses et d'octroyer les contrats, puisqu'il s'agissait d'un cas de force majeure où la santé et la sécurité de la population étaient en jeu. La dépense doit ensuite être présentée au conseil municipal suivant.

Ainsi, la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, a autorisé une dépense supérieure à 25 000$ et a octroyé deux contrats, en date du 24 décembre, selon les prix forfaitaires et les taux unitaires indiqués par les offres des fournisseurs.

Pour la mairesse, il était impératif de rétablir le courant puisque la situation était trop précaire en cas de grands froids.

« Nous avions des températures clémentes, mais si le froid avait été plus présent, nous aurions pu perdre l'alimentation électrique pour des quartiers complets. Il fallait donc remplacer les équipements endommagés sans attendre. Rappelons-nous que beaucoup de citoyens chauffent avec de l'électricité », a fait valoir Évelyne Beaudin.

La Ville précise qu'un premier groupe de transformateurs est en place depuis le 5 janvier dernier afin d'être mis en service ce mercredi. Les options pour le deuxième groupe de transformation en bris sont en cours de validation. D'ailleurs, un rapport a été présenté ce mardi lors du conseil de Ville en lien avec cette dépense.

Quant au financement, la Ville a recommandé d'autoriser ces dépenses à même le fonds de roulement en 2022 au projet 212046. Ledit emprunt serait remboursé annuellement jusqu'en 2027, soit avec un montant de 560 000 $.

« Il va falloir qu'on trouve une manière de couper ailleurs. Ça risque d'être probablement dans l'enveloppe d'Hydro-Sherbrooke. On essaye le plus possible de rester dans les mêmes enveloppes pour gérer ces imprévus-là, mais ça reste à voir. Quand on a une entreprise de distribution d'électricité comme Hydro-Sherbrooke, il faut toujours s'assurer de poursuivre l'alimentation en électricité même quand il y a des bris », a expliqué Évelyne Beaudin.

Avec les informations de Guillaume Cotnoir-Lacroix