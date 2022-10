La résidence privée pour aînés (RPA) de Sherbrooke, les Résidences du Carrefour, sera transformée en logement régulier à compter du 1er juin 2023.

La grande difficulté d’attirer et de retenir la main-d’œuvre et l’augmentation importante des coûts en raison de l’inflation expliquent en partie cette décision. Environ 220 personnes aînées autonomes étaient hébergées dans la résidence.



«Nous avons rencontré tous les résidents de nos établissements pour leur annoncer le changement de vocation, a déclaré l’un des copropriétaires des Résidences du Carrefour, Danny Bennett. Dans la mesure où nos résidents le souhaitent et que leur état de santé le permet, nous serions heureux que ces derniers demeurent ici, dans leur milieu de vie.»

M. Bennett ajoute que la RPA fera tout en son pouvoir pour assurer une transition en douceur à ses résidents.

«À ce chapitre, nous travaillons de manière concertée avec le réseau public de la santé. Une évaluation des besoins de chaque résident sera réalisée prochainement afin de déterminer le type d’hébergement nécessaire, en fonction des besoins de chacun», précise-t-il.

Une certification «contraignante»

Il est à noter qu’il existe quatre types de certifications pour les RPA. Les Résidences du Carrefour ont la certification 1, qui nécessite une prestation de services de base tels les repas, les loisirs et l’aide-domestique ainsi qu’un seuil minimal de surveillance 24 heures sur sept jours en plus de certaines exigences liées aux infrastructures.

«Force est de constater que la pression est actuellement très grande pour respecter les normes actuelles et futures pour les résidences qui accueillent des personnes aînées autonomes. Nous sommes à bout de souffle», déplore M. Bennett.

Celui-ci ajoute que le changement de vocation permettra à la RPA de «poursuivre sa mission de créer un milieu de vie agréable pour les personnes de 55 ans et plus, au bénéfice de l’ensemble de la population de Sherbrooke et de l’Estrie».

