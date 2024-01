La grogne se poursuit dans la municipalité de Stoke. Les citoyens mécontents de la hausse de taxes de 19,2 % annoncée à la mi-décembre ont lancé une pétition afin que la municipalité revoie son budget 2024.

La pétition «Non à une hausse inconcevable allant jusqu'à 19.2% pour les taxes à Stoke !» affirme qu'il s'agit «d'une augmentation sans raison valable pour une municipalité offrant très peu de services».

Au moment d'écrire ces lignes, plus de 420 signatures ont été récoltées jusqu'à présent. L'objectif initial est de franchir les 500 signatures.

«Il n'y a aucune raison censée pour justifier une telle augmentation. La plupart des rues sont en terre, même pas éclairées, très peu de transport en commun et la majorité des citoyens ont leur propre puits et fosse septique», peut-on lire dans cette pétition.

Celle-ci fait également du slogan de la municipalité «C'est bon d'y vivre», en affirmant que ça «ne sera plus le cas, s'ils abusent des citoyens de telle sorte».

Par ailleurs, plusieurs citoyens se sont exprimés de manière anonyme directement sur la page de la pétition pour dénoncer cette hausse.

«Cette augmentation est abusive compte tenu de la fragilité économique. Donc, celle-ci devrait être échelonnée sur 3 ans à 5 ans et non tout à la fois».

«C'est beaucoup trop pour une maison en campagne, considérant le peu de services que nous avons. Je ne veux pas plus de services, mais je ne veux pas non plus payer pour des services offerts aux gens du village».

Ces derniers se déplaceront pour aller contester le budget 2024 au premier conseil municipal de l’année le 15 janvier prochain.

Hausses notables

Rappelons que le conseil municipal a adopté son budget le 18 décembre dernier. Selon lui, «le contexte inflationniste et les conséquences climatiques affectent les finances municipales».

«Les hausses de tarifs constatées au cours de l’année 2023 ainsi que les conséquences directes des changements climatiques sur les infrastructures municipales ont engendré des dépassements de coûts dans plusieurs postes budgétaires», a mentionné le maire de la municipalité, Luc Cayer.



«Nos charges augmentent de 415 000 $ en 2024, comparativement à 2023. De ce montant, 250 000 $ sont imputables à la Sûreté du Québec, au service de sécurité incendie et civile, au déneigement et aux différentes quotes-parts que nous devons payer», a-t-il ajouté.



