Des joueurs du Phoenix de Sherbrooke attirent les regards à travers la Ligue nationale de hockey (LNH) en ce début de saison.

Les attaquants de la formation sherbrookoise, Ethan Gauthier et Justin Gill figure sur la plus récente liste d’espoirs publiée mardi par le Bureau central de dépistage de la LNH en vue du prochain repêchage qui aura lieu à Nashville en juin prochain.

Pour Gauthier, il a obtenu la côte de « A ». Il est donc projeté comme un choix potentiel de première ronde. Le jeune athlète de 17 ans est d’ailleurs le seul joueur de la LHJMQ à avoir obtenu ce résultat. En 12 parties cette saison, celui-ci a récolté 18 points, dont 7 buts.

De son côté, Gill, 19 ans, a reçu une première note de « C ». Il est donc un candidat potentiel pour être appelé entre les rondes 4 et 6. Notons que le vétéran continue de se démarquer alors qu'il trône présentement au premier rang des marqueurs de la LHJMQ avec 15 buts et 11 passes pour un total de 26 points en 12 parties.

Rappelons que ce dernier a goûté quelque peu au monde du hockey professionnel il y a quelques mois, alors qu'il avait obtenu une invitation pour participer au camp d'entrainement des Canucks de Vancouver.

