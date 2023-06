Une distraction du chauffeur de la Société de transport de Sherbrooke (STS) serait en partie responsable du décès d'un piéton de 69 ans, en novembre 2022 , alors que celui-ci traversait la rue McManamy, à Sherbrooke.

Selon le rapport du coroner Richard Drapeau, quelques instants avant l'accident qui s'est produit vers 17h, «le conducteur du minibus a été distrait en voyant une connaissance, qui sortait du dépanneur et portait une veste réfléchissante, lui faire signe de la main.»

Le coroner Drapeau précise que «le conducteur croyait que cette connaissance le saluait, alors qu'elle tentait plutôt de l'avertir qu'un piéton traversait la rue».

C'est de ce même dépanneur que la victime est sortie, avant de traverser la rue et d'être mortellement happée.

Au moment des faits, le minibus circulait à une vitesse normale de 45 km/h. Les conditions routières ne semblaient pas être un facteur déterminant, malgré la noirceur qui s'était installée.

Toujours selon le rapport, le sexagénaire avait «plusieurs antécédents médicaux comprenant de la faiblesse après plusieurs minutes de marche et qui se déplaçait à l'aide d'une canne.»

Un témoin de la scène aurait même confié que la victime était «difficilement visible», car elle portait des vêtements foncés.

Maître Richard Drapeau soutient que les «piétons aînés sont plus à risque que les autres d'être victimes d'un accident mortel en raison des diminutions des capacités physiques, sensorielles et cognitives qui viennent avec l'âge et qui peuvent affecter les déplacements à pied».

Recommandations

Dans son rapport, le coroner Richard Drapeau émet des recommandations pour sensibiliser la population, mais aussi les organisations afin d'éviter pareil drame.

Il recommande entre autres à la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ), en collaboration avec les différents corps de policiers de la province, «de poursuivre et d'intensifier les actions en matière de sensibilisation et de contrôle.»

Plus précisément, Me Drapeau recommande des actions «auprès des piétons circulant le soir ou la nuit et le danger créé par des vêtements qui ne sont pas de haute visibilité ou sans bande réfléchissante.»

Il souhaite également des changements «auprès des conducteurs de véhicules sur les dangers liés à la distraction au volant».

Le coroner Richard Drapeau conclut que la victime est décédé d'un polytraumatisme après avoir été frappé par un minibus. Il s'agit d'un décès accidentel.

