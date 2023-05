Le territoire de l'Estrie compte six routes en mauvais état, selon le palmarès 2023 des pires routes du Québec publié mardi matin par CAA-Québec.

Bonne nouvelle pour les automobilistes estriens: aucune route régionale n'est dans le top 10 québécois des pires routes.



Sur les six routes ciblés par CAA-Québec pour l'Estrie, trois sont situées sur le territoire de Sherbrooke.

Il s'agit du Chemin Blanchette, près du chemin Sainte-Catherine (route 216), du Chemin Georges-Vallières, situé entre le quartier St-Élie et la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, ainsi que la rue des Paysans. L'artère est dans l'Est de Sherbrooke, non loin de la 13e Avenue Nord.

Parmi les autres tronçons qui auraient besoin d'être revampés, notons le Chemin Georges-Bonnallie à Eastman, la rue Water à Danville et la route 147 à Coaticook.

La route 147 s'étend de la route 108 à la frontière avec les États-Unis. Le secteur visé par le palmarès est celui situé à Coaticook.

La pire route se trouve...en Outaouais

C'est la rue Georges de Gatineau qui termine au premier rang cette année.

La rue doit faire l'objet de plusieurs travaux de pavage, ce printemps, après avoir terminé au cinquième rang du palmarès de l'an dernier.



« C'est un palmarès que les Villes attendent avec impatience parce que ça les aide. C'est un levier pour les municipalités afin d'aller chercher des fonds supplémentaires pour faire l'entretien des routes (...) Ça les aiguille également à faire les réparations nécessaires, » indique David Marcille, porte-parole du CAA-Québec.

Voici le top 10 des pires routes du Québec selon les votes soumis par des milliers d'automobilistes:



1- Rue Georges, Gatineau, Outaouais



2- Route 329, Saint-Adolphe-d’Howard, Laurentides



3- Route des Fondateurs, Larouche, Saguenay–Lac-Saint-Jean



4- Chemin Cook, Gatineau, Outaouais



5- Chemin Sainte-Foy, Québec, Capitale-Nationale



6- Route Madoc, Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean



7- Chemin du Contour-du-Lac-à Beauce, La Tuque, Mauricie



8- Route 113, Senneterre, Abitibi-Témiscamingue



9- Route de Saint-Achillée, Château-Richer, Capitale-Nationale



10- Route 343,Saint-Ambroise-de-Kildare, Lanaudière

Avec les informations de Benoit Chevalier