L'année 2021-2022 aura été fructueuse pour les stations de ski des Cantons-de-l'Est. La région a connu une croissance remarquable avec une augmentation de son volume d'affaires de 38 %, en plus de conserver le deuxième rang des régions touristiques les plus achalandées par les skieurs et planchistes avec une part de marché de 24,2 %.

Avec six stations de ski situées sur son territoire, soit le mont Orford, Owl's Head, Bromont, montagne d'expériences, mont Sutton, mont Bellevue et la Station touristique Baie-Des-Sables, la région des Cantons-de-l'Est a vu 1 519 000 de visites aux tourniquets de ses pentes de ski.



Ces chiffres proviennent de l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) qui a dévoilé ses résultats économiques pour la dernière saison, ce jeudi.



À l'échelle de la province, une augmentation notable du volume d'affaires hivernal a été observée, soit de 47 % par rapport à l'année précédente, une conséquence directe de l'allègement de plusieurs mesures sanitaires imposées aux centres de ski en 2020-2021.



Quant à elle, la fréquentation a crû de 2,7 % atteignant 6,3 millions de jours/ski, soit le 2e meilleur résultat des 10 dernières années au Québec. Les visiteurs hors Québec, principalement les skieurs de l'Ontario, sont de retour sur les pentes enneigées de la belle province atteignant 17,7 % de la fréquentation totale des stations de ski.



Par ailleurs, la vente d'abonnements « tout temps » a augmenté de 44 %. Les stations de ski majeures du Québec ont opéré en moyenne 130 jours, alors qu'on en compte 112 au nord-est des États-Unis, soit une diminution de 4 jours.

Une reprise des activités qui rapporte

L'Étude Archambault précise que 84 % des revenus générés par les stations de ski proviennent des opérations hivernales. Pour ce qui est des activités d'été, la hausse des revenus associés à la saison chaude croît de 14,6 % par rapport à la saison 2019, soit celle précédant la pandémie.



Les investissements en station ont été au ralenti au cours des deux années de pandémie. Les signaux sont toutefois positifs pour la saison 21-22 alors qu'une quarantaine de stations ont investi un total 54,5 millions $ en immobilisation, en hausse de 146 %. Les stations de ski ont ainsi pu relancer les améliorations en montagne.



Au-delà des chiffres, le président du conseil d'administration de l'ASSQ et président du mont Sutton, Jean-Michel Ryan, se dit fier d'avoir réussi à passer à travers les deux dernières saisons dans un contexte d'exploitation difficile.



«Les défis demeurent grands pour notre industrie, notamment pour faire face aux enjeux climatiques, intégrer de nouvelles technologies dans nos opérations, réduire les coûts d'exploitation et mettre en place de nouvelles façons de faire pour répondre aux enjeux de main d'œuvre. C'est tout le Québec qui sort gagnant quand nos stations enregistrent de bons résultats comme ceux de la dernière saison», a-t-il conclu.

