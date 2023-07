Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS sonne l'alarme: une «augmentation significative» du nombre de jeunes hospitalisés en raison d'une ingestion accidentelle de cannabis a été observée par l'établissement de santé depuis la fin des classes.

«Plusieurs de ces jeunes ont été trompés par des emballages attrayants laissant croire que ceux-ci contenaient des friandises. D’autres jeunes ont tout simplement profité de l’absence de supervision pour piger dans la réserve de leurs parents», peut-on lire dans un communiqué transmis par le CIUSSS.

«Ces produits sont assez facilement accessibles par internet ou dans des points de vente illégaux. Et, ils sont de plus en plus populaires. Certains produits sont quasi indifférenciables de bonbons. Les enfants, pensant manger des jujubes ou des produits qu'ils sont habitués à consommer, peuvent mettre leur vie en danger», a expliqué le Dr Claude Cyr, pédiatre au CIUSSS de l’Estrie – CHUS en entrevue.

Voyez le récapitulatif de Dominique Côté au bulletin Noovo Le Fil Estrie dans la vidéo qui accompagne ce texte.

Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS invite les parents qui consomment de bien ranger leur réserve de cannabis afin qu’elle ne soit pas accessible aux personnes mineures. Dans le cas d’une intoxication, il est important d’appeler au Centre antipoison au 1 800 463-5060.

«Dans certains cas, la concentration de tétrahydrocannabinol (THC) était si importante que les jeunes ont subi un épisode de coma de plusieurs heures. Il est important de faire attention à ce qui circule dans la maison puisque l’ingestion de cannabis présentant une forte concentration de THC peut mener au décès», indique le Dr Cyr.

La consommation de cannabis à un âge précoce peut nuire au développement du cerveau et augmente le risque de vivre un épisode de psychose, affirme le CIUSSS.

Avec les informations de Dominique Côté pour Noovo Info