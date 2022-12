La Ville de Sherbrooke a obtenu le feu vert du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) pour poursuivre les travaux sur le tronçon routier à proximité du pont Saint-François. Ces travaux entraîneront la fermeture définitive de la bretelle d’accès au pont Saint-François en provenance de la rue des Grandes-Fourches Nord dès lundi prochain.

Le MELCCFP a récemment autorisé la poursuite de ces travaux, estimant que les matières résiduelles et les sols en place respectent les normes environnementales actuelles. La Ville procédera d’abord à des travaux de remblai.

La Ville a également toutes les autorisations environnementales requises pour compléter la construction du tronçon routier et du pont des Grandes-Fourches.

Durant les travaux, un chemin de détour empruntant les rues Terrill, Moore, Joseph-Rosenbloom et de Montréal permettra d’accéder au pont Saint-François. Il sera également possible d’accéder au pont en empruntant le boulevard Queen-Victoria et la rue de Montréal.



Durant les travaux, un chemin de détour empruntant les rues Terrill, Moore, Joseph-Rosenbloom et de Montréal permettra d’accéder au pont Saint-François. Crédit photo : Fournie

La bretelle menant de la rue des Grandes-Fourches Nord vers la rue Terrill en direction ouest et la bretelle de sortie du pont vers la rue des Grandes-Fourches Nord en direction de Brompton demeureront ouvertes jusqu’à nouvel ordre.

La Ville assure qu'un maximum de travaux seront réalisés dans les règles de l’art en période hivernale afin de réduire les impacts négatifs sur le réseau routier en période estivale.

Le pont Saint-François sera fermé complètement au cours de l'hiver 2023 pour réaliser l’ensemble des travaux du tronçon routier jusqu’à la mise en service du nouveau réseau routier qui est prévue en septembre.