Le port du masque n’est plus obligatoire pour les usagers du CIUSSS de l’Estrie – CHUS. L'établissement de santé a mis en place de nouvelles consignes sanitaires dans ces installations, ce jeudi.

Le masque demeure toutefois obligatoire pour les employés, les bénévoles, les visiteurs de même que les proches aidants lors d'un contact avec un patient.



Pour les services en santé mentale, le port du masque est non obligatoire pour les usagers, les visiteurs et les proches aidants, mais les employés et les bénévoles devront, pour leur part, continuer à le porter.

Dans les centres d'hébergement de soins de longue durée (CHSLD), le porte du masque n'est plus obligatoire pour tous. Il sera tout de même possible de s'en procurer à l'entrée des installations.

«Vous pouvez décider en tout temps de porter un masque. D’ailleurs, lors d’éclosion, le port du masque en continu pour tous sera requis sur l’unité touchée», affirme le CIUSSS par voie de communiqué.

Par ailleurs, le CIUSSS rappelle l'importance de se laver les mains régulièrement en plus de porter un masque en cas de symptômes respiratoires. Finalement, la distanciation physique de deux mètres n'est plus obligatoire pour tous les milieux.

