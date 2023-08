Kevin Romagosa, accusé du meurtre au premier degré de sa femme et d'outrage à un cadavre, a été déclaré apte à subir son procès après avoir subi une évaluation psychiatrique à l'Institut Philippe-Pinel.

Cette demande avait été faite par son avocate, Me Isabelle Castonguay, la semaine dernière. Le rapport a été remis au tribunal mardi, a confirmé le représentant de la Couronne, Me Marc-André Roy.

L'accusé reviendra en cour le 22 septembre prochain pour la divulgation de la preuve.

Le corps de sa femme, Robyn-Krystel O'Reilly, avait été retrouvé par la Sûreté du Québec (SQ) le 20 août dernier sur une propriété rurale de Wickham, dans le Centre-du-Québec. Le décès avait été confirmé sur place par des agents de la SQ, alertés par des proches inquiets pour la sécurité de Mme O'Reilly.

«Vers 11h, on a vu un VUS noir qui était stationné dans l'entrée du rang puis vers midi, il y avait beaucoup de voitures de police qui circulaient dans les environs. Donc, je suis allé voir et il y avait huit chars de police qui étaient en train de vérifier ça. Ils ne voulaient pas qu'on approche et disaient que ce n'était pas beau à voir. [...] Partir de Montréal pour venir ici, c'est bizarre parce que c'est quand même loin. C'est un petit rang de campagne, il n'y a pas beaucoup de circulation», avait raconté un voisin, Mario Grenon, en entrevue avec Noovo Info.

M. Romagosa avait été arrêté sur les lieux et emmené à l'hôpital pour une évaluation médicale. Selon une source, il aurait montré des signes de tendances suicidaires.

Mme O'Reilly et M. Romagosa partageaient la même adresse résidentielle à Pierrefonds, un quartier de l'île de Montréal. Selon les informations obtenues par Noovo Info, leurs deux enfants auraient été laissés seuls à la résidence.

Une autopsie sera effectuée sur le corps de la femme afin de déterminer et corroborer la cause de son décès.

Avec les informations de Guillaume Cotnoir-Lacroix pour Noovo Info et de La Presse canadienne