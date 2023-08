Un jeune conducteur de 22 ans, recherché depuis un mois par la Sûreté du Québec, a été arrêté ce jeudi à Sherbrooke.

Au début du mois de juillet, les policiers de la SQ ont tenté d'intercepter un individu en fuite dans le secteur de Cookshire-Eaton. Le dossier a ensuite été transmis au Service de police de Sherbrooke (SPS).



«Jeudi matin, vers 8h20, un policier du soutien opérationnel était en opération sur la rue Galt Est, près de l’intersection de la rue Longpré. Il a localisé le véhicule signalé par la Sûreté du Québec un mois plus tôt», affirme le porte-parole du SPS, Benoit Pellerin.

Les policiers ont tenté d'intercepter ce véhicule, mais ce dernier a pris la fuite et l'individu à bord a refusé de s'immobiliser. Plusieurs autopatrouilles ont été déployées pour retrouver le jeune homme.

«Dans sa fuite, le conducteur a tenté de semer les policiers, mais il s'est dirigé dans une rue sans issue. Les policiers ont réussi à l'intercepter sur la rue Lacordaire dans l’Est de la ville», ajoute M. Pellerin.

En plus des accusations criminelles, le suspect a été arrêté pour conduite dangereuse et fuite policière. Son véhicule a été saisi et l'homme de 22 ans s'est vu remettre plusieurs constats d'infractions puisque son permis de conduire était déjà suspendu.

Il a été libéré en attendant la suite des procédures, mais il devra comparaitre en Cour à une date ultérieure.

