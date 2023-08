Service correctionnel Canada (SCC) a saisi pour 44 450 $ en objets interdits et non autorités à la prison de Cowansville, en Estrie.

La saisie a été faite le dimanche 13 août dernier.

Les autorités ont retrouvé différents types de drogues dont du haschisch, de la marijuana et de l'huile de cannabis.

Ils ont aussi confisqué du tabac et un téléphone cellulaire.

Rappelons qu'une saisie avait eu lieu le 8 août dernier dans l'établissement à sécurité moyenne.

Les SCC rappelle qu'il dispose de plusieurs outils afin de prévenir l'introduction de marchandise illicite dans ses pénitenciers.

Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs.

