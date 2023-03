La patrouille verte 2022 de la Ville de Sherbrooke a effectué près de 7000 interventions l'année dernière.



Une équipe composée de six étudiantes et étudiants de niveau collégial et universitaire a fait la tournée du territoire de mai à août afin de sensibiliser les citoyennes et les citoyens à la gestion écologique des espaces verts et à vérifier l'application de la règlementation bannissant les sacs d'emplettes à usage unique.

D'ailleurs, près de 400 commerces ont été visités par celle-ci.

Plusieurs interventions ont été réalisées en lien avec la nouvelle règlementation sur l'arrosage, les matières résiduelles et la gestion écologique des espaces verts, notamment.

«C’est en agissant sur plusieurs fronts en même temps qu’on réussit à faire une différence. La patrouille verte a un impact majeur pour notre environnement chaque année! Il ne faut pas sous-estimer l’importance de ces rencontres en personne ainsi que des activités d’animation qui sont effectuées», a expliqué la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

Depuis 20 ans, plus de 150 patrouilleurs et patrouilleuses et 30 coordonnateurs et coordonnatrices en ont fait partie. Cette patrouille de sensibilisation environnementale a été créée en 2003 afin de promouvoir l’application de la règlementation sur l’utilisation extérieure de l’eau potable.

«La patrouille verte: quel outil indispensable pour renforcer le lien direct entre la Ville et la population sherbrookoise. La présence inspirante de ces jeunes étudiants et étudiantes qui s'impliquent pour améliorer notre environnement fait, à mon avis, rayonner les bonnes pratiques environnementales bien au-delà des limites de la ville», a mentionné la présidente de la commission de l'environnement et de la mobilité durable.

