En raison d'une détection trop élevée de bactérie légionelle dans sa tour de refroidissement, l'aréna du Centre récréatif de Rock Forest se voit dans l'obligation de fermer temporairement.

La Ville de Sherbrooke, qui contrôle les activités microbiologiques de ses installations partout sur le territoire, affirme avoir reçu un rapport le 17 octobre signalant une quantité trop élevée de ce pathogène dans le système de refroidissement de l'aréna.

«La procédure de décontamination a aussitôt été initiée et la tour sera remise en fonction lorsque la décontamination aura été complétée, que l’eau aura été remplacée et que les analyses microbiologiques démontreront l’innocuité.»

En effet, une trop forte concentration de légionelle représente un risque potentiel pour la santé publique.

Une entreprise sherbrookoise spécialisée en détection de la légionelle, BioAlert Solutions, soutient qu'une fois inhalée par des personnes vulnérables, cette bactérie peut être responsable de la légionellose, une maladie «affectant plus de 15 000 personnes annuellement en Amérique du Nord. De ce nombre, 10 à 15 % en périssent», peut-on lire sur son site Web.

Aucun cas de légionellose en lien avec cet événement n’a été déclaré jusqu'à présent, mentionne toutefois la Ville de Sherbrooke.

Or, un tel rapport prend 14 jours à être produit, signifiant que la tour est contaminée depuis au moins deux semaines. Plus le délai avant le traitement est long, plus la bactérie se multiplie, et plus le risque pour la santé augmente.

Lorsqu'une trop grande quantité de légionelle se trouve dans la tour, celle-ci contamine l'aérosol et les microgouttelettes qui sont rejetés à l'extérieur du bâtiment. Conséquemment, les gens se trouvant dans un rayon de 12 kilomètres de la tour contaminée sont exposés à la bactérie.

«Ça peut prendre 21 jours avant le développement des symptômes chez les personnes. Considérant qu'aujourd'hui la tour est traitée, dans les 21 prochains jours, on verra s'il y a des cas qui convergent vers l'hospitalisation», explique Étienne Lemieux, PDG de BioAlert Solutions et microbiologiste.

«Tout près du 17 octobre, c'est là qu'il y a eu les concentrations les plus élevées, donc par défaut, le plus de chances de créer des victimes.»

La situation devra être suivie de près du côté des hôpitaux, indique M. Lemieux.

AUTRES ACTIVITÉS MAINTENUES

Puisque c'est cette tour qui permet le refroidissement de la patinoire, l'arrêt de celle-ci a entrainé la fonte de la glace. «Le montage d’une nouvelle glace commencera au cours de la semaine prochaine, pour une réouverture possible à la fin octobre», conclut la Ville.

Le tennis et les autres plateaux de sports de raquette demeurent en place pendant cette période.

