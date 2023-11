Le procès pour viol collectif de l’ex-joueur des Voltigeurs de Drummondville, Noah Corson, a débuté mardi matin, au palais de justice de Drummondville.

La présumée victime, qui était âgée de moins de 16 ans au moment des faits, a été la première à se présenter à la barre.

La jeune femme a témoigné avoir d’abord fréquenté un ami de Corson, dans les mois qui ont précédé les événements reprochés au hockeyeur. Cet ami aurait publié une photo sur l’application Snapchat, lors d’une soirée de l’automne 2016. Il aurait voulu savoir qui, parmi ses amis, était disponible le soir même.

La présumée victime, qui n’avait pas parlé à cette ancienne fréquentation depuis quelques mois, aurait répondu qu’elle était disponible pour le voir. «On s’en vient», avait répondu cet ami, qui arrivera plus tard chez la victime accompagnée de deux jeunes hommes qu’elle ne connaît pas.

La jeune femme a identifié plus tard qu’il s’agissait de Corson, et d’un autre ex-joueur des Voltigeurs. «Ils sont allés directement dans ma chambre. Je les ai suivis pour savoir ce qu’ils faisaient», a relaté la victime, en salle de cour mardi.

Les trois jeunes hommes seraient allés dans le lit, sous les couvertures. L’un d’eux, qui ne serait pas M. Corson, aurait tenté alors de lui retirer son chandail.

«Je leur mentionne que je ne voulais pas de relations sexuelles», a rapporté la victime alléguée, qui aurait dit aux accusés qu’elle «était dans sa semaine».

Néanmoins, l’un des accusés aurait réussi finalement à lui retirer son chandail. La suite est «floue» pour la victime, qui se rappelle toutefois s’être retrouvée à quatre pattes sur le lit.

Toujours selon le récit de la présumée victime, deux hommes, dont Corson, auraient eu des relations sexuelles avec elle sans son consentement. Le troisième aurait tenté aussi d'avoir des relations avec elle mais n'aurait pas réussi. Ces événements auraient duré plusieurs minutes. Les trois vont ensuite quitter rapidement l’appartement, selon elle.

La jeune femme aurait tenté par la suite d’entrer en contact avec son ancienne fréquentation. «Je voulais la raison du pourquoi ils m’ont fait ça», a-t-elle dit au juge Paul Dunnigan. Le jeune homme ne lui aurait toutefois jamais répondu.

Les mois qui ont suivi ont été fort éprouvants pour la jeune fille. «J’ai fait plusieurs tentatives de suicide. J’ai dû être hospitalisée quelques mois après à l’hôpital psychiatrique», a-t-elle expliqué devant les tribunaux. Elle aurait porté plainte qu'en 2018 au moment où elle voulait reprendre sa vie en main.

«Dans chaque processus de dénonciation individuel, les gens composent avec des événements qui lui ont été imposés et essaient de vivre avec ça. C'est de gérer les conséquences émotionnelles et psychologiques qui découlent de ça. Le moment où ils sont prêts à aller de l'avant leur appartient pleinement», a mentionné le représentant de la Couronne, Me Marc-André Roy.

Une autre version livrée par un présumé complice

Les deux autres hommes accusés dans ce dossier, qui étaient mineurs au moment des faits, ont déjà plaidé coupables à des accusations d'agression sexuelle en Chambre de la Jeunesse. L'un d'eux a été sommé de témoigner au procès de Corson, mardi après-midi. Son identité est protégée par une ordonnance de non-publication.

Le jeune homme, qui est actuellement majeur, a livré une version légèrement différente des événements. Selon lui, la plaignante et l'une de ses amies auraient rejoint le groupe au restaurant La Cage de Drummondville, le soir des événements, et non à l'appartement de la présumée victime.

Néanmoins, ils s'y seraient quand même rendu et M. Corson aurait eu des relations sexuelles non-consentantes avec la présumée victime.

Le procès se poursuit mercredi avec d'autres témoignages. Il n’est pour l’instant pas possible de savoir si Noah Corson témoignera pour sa défense.

Le joueur de hockey Corson avait annoncé son départ du hockey professionnel, en décembre 2022, pour une durée indéterminée.

En collaboration avec Audrey Bonaque pour Noovo Info