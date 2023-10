Le CIUSSS de l’Estrie – CHUS et le Cégep de Sherbrooke s’unissent pour combler les besoins en personnel infirmier dans la région.

Au total, 16 nouveaux étudiants, dont 12 membres du personnel du CIUSSS de l’Estrie, ont joint cette semaine le programme Intégration à la profession infirmière du Québec au Cégep de Sherbrooke.

Ces derniers pourront d'ailleurs bénéficier d'un congé partiel afin de ce programme et cela leur donne la possibilité de continuer à travailler une fin de semaine sur deux, de même que les jours fériés.

Cette formation, qui mène à une attestation d’études collégiales (AEC), vise à rendre les infirmières et les infirmiers formés hors Canada aptes à occuper un emploi en soins ici.

À la fin de leur formation, les étudiantes et étudiants deviennent candidates et candidats à l’exercice de la profession infirmière. Ils sont alors accueillis dans les équipes de soins et sont accompagnés dans l’appropriation de leur nouveau rôle.



Un soutien clinique est aussi accordé pour la préparation à l’examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).



«Nous offrons le programme depuis quelques années déjà, mais il était difficile, depuis deux ans, d’avoir un nombre suffisant de demandes d’admission pour démarrer les cohortes. Grâce à la contribution du CIUSSS de l’Estrie – CHUS, nous avons maintenant une belle cohorte de futures infirmières et de futurs infirmiers qui pourront intégrer la profession», a commenté Valérie Lefebvre, directrice du Centre de formation continue du Cégep.

Un programme de francisation est également offert par le Centre de formation continue du Cégep aux personnes étudiantes de ce programme.

