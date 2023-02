La formation de hockey junior de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), le Phoenix de Sherbrooke, a annoncé avoir renouvelé le contrat de l'entraîneur-chef et directeur général Stéphane Julien pour plusieurs saisons.

D'abord en poste comme entraîneur-adjoint, Julien a pris la barre de l'équipe sherbrookoise en 2015. Il compte à ce jour 11 années de service au sein de l'organisation.

Après la saison 2019-2020, le natif de Saint-Tite, en Mauricie, se verra remettre le trophée Ron-Lapointe remis à l'entraîneur-chef de l'année dans la LHJMQ.

À partir de juin 2020, en plus de son rôle d'entraîneur-chef, Julien va prendre la relève de Jocelyn Thibault à titre de directeur-général du Phoenix.

Multiples succès

Stéphane Julien est également reconnu sur la scène internationale, alors que Hockey Canada lui confiera des rôles d'entraîneur sur ses équipes de moins de 17 et 18 ans, ainsi qu'au dernier Championnat mondial junior qui se déroulait à Halifax et Moncton. Rappelons que Julien et la troupe canadienne ont mis la main sur la médaille d'or, face à la Tchéquie.

Le renouvellement de l'entraîneur Julien assure une stabilité unique au Phoenix soutient le président Denis Bourque.

« Nous sommes très heureux de savoir que Stéphane poursuivra son travail au sein de notre équipe et de pouvoir ainsi maintenir une stabilité au sein de notre personnel hockey. C’est une chance de pouvoir compter sur un entraîneur avec l’expérience et la crédibilité de Stéphane. Sa rigueur, non seulement sur la glace, mais à l’extérieur de celle-ci, que ce soit pour le volet humain, scolaire et l’encadrement qu’il apporte à nos jeunes joueurs est un élément majeur qui fait de Stéphane Julien un intervenant de choix dans la LHJMQ et plus précisément pour notre équipe. », mentionne Denis Bourque, président du club.

Stabilité

L'organisation du Phoenix a également annoncé que le contrat du directeur-général adjoint Olivier Picard a été reconduit, même chose pour l'entraîneur-adjoint Jonathan Deschênes.

Notons que l’entraîneur-adjoint Michel Périard est quant à lui toujours sous contrat pour une autre saison.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.