Le Service de police de Sherbrooke (SPS) a connu un dimanche 31 juillet fort occupé, alors que les policiers ont procédé à quatre arrestations dans l'espace de quelques heures.

Vers 21h, les patrouilleurs ont été appelés à se rendre au Cégep de Sherbrooke après qu'un agent de sécurité ait surpris un individu à l'intérieur du pavillon 5 de l'établissement. Toutefois, le suspect avait déjà pris la fuite lorsque l'agent a placé son appel.

Les policiers sont parvenus à le localiser rapidement: celui-ci était assis à une table à pique-nique située entre les pavillons. « Les patrouilleurs ont interpellé le suspect qui n'écoutait pas les directives. Une fois maitrisé, ils ont procédé à son arrestation pour introduction par effraction », a expliqué Benoit Pellerin, porte-parole du SPS.

Lors de la fouille, les agents ont mis la main sur différents stupéfiants, mais aussi du matériel utilisé pour la revente de drogue.

L'homme de 40 ans, bien connu du milieu policier, demeure détenu et fera face à la justice pour des accusations de trafic de stupéfiants ainsi que de bris de conditions.

AGRESSION EN PLEINE RUE

Un peu plus tard en soirée, le SPS a été appelé à se rendre à l'intersection des rues King Est et Bowen Sud puisque deux hommes cagoulés agressaient physiquement une victime. Rapidement, les policiers ont arrêté les suspects âgés de 19 et 22 ans.

À lire également: Un multirécidiviste arrêté saoul au guidon de son quadriporteur

Les agents ont ensuite rencontré la victime et un témoin tout près de la scène de l'agression. « La victime mentionne avoir été frappée à une dizaine de reprises à l'aide d'une bouteille de vitre. Elle a subi des blessures mineures », a raconté le relationniste. Ce dernier a ajouté que la raison de la dispute est inconnue pour le moment.

Les deux jeunes hommes ont été conduits au poste de police et feront face à des accusations d'agression armée, de même que de bris de conditions.

VOL À L'ÉTALAGE

En début d'après-midi dimanche, le gérant du Sports Experts du Carrefour de l'Estrie a téléphoné au Service de police après qu'il ait surpris un voleur dans son magasin.

Une fois rendus sur place, les policiers ont procédé à l'arrestation du suspect pour vol à l'étalage. La valeur totale des objets s'élevait à environ 100$, mais ceux-ci on été retournés au commerçant lorsque l'individu a été arrêté.

Lors de son enquête, le SPS a constaté que l'homme était déjà connu du milieu. « L'homme avait des conditions de ne pas se présenter au Carrefour de l'Estrie puisqu'il avait commis un vol dans un autre commerce pas plus tard que le 9 juillet dernier », a affirmé Benoit Pellerin.

En plus d'accusations de vol à l'étalage, le suspect de 64 ans sera accusé de bris de conditions. Il devra comparaître à une date ultérieure au palais de justice de Sherbrooke.

Pour les nouvelles récentes sur la région de l'Estrie, consultez Noovo Info.