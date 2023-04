Dans le cadre de la 49e Semaine de l'action bénévole, Québec annonce un ajout de 12 M$ au programme Soutien à l'action bénévole. Ce montant permettra aux élus de l'Assemblée nationale de soutenir les organismes communautaires dans leurs projets.

Les organismes à but non lucratif, les organismes scolaires, les municipalités, les conseils de bande, les coopératives et les associations sont d'ailleurs admissibles à celui-ci.



La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, était de passage à Granby, ce lundi, pour en faire l'annonce.

Pour l'occasion, elle était accompagnée par le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby, François Bonnardel, la députée de Saint-François Geneviève Hébert et le député de Richmond, André Bachand.

Au total, en 2023-2024, le gouvernement attribue un budget de 22,4 millions de dollars pour soutenir l'action bénévole.

«Chaque année, 2,3 millions de personnes consacrent plus de 290 millions d'heures à de multiples causes auxquelles elles croient [...] La bonification du programme Soutien à l'action bénévole que j'annonce aujourd'hui permettra à mes collègues députés et à moi-même d'appuyer nos communautés en matière de bénévolat», a affirmé la ministre Chantal Rouleau.

La Semaine de l'action bénévole se poursuit jusqu'au 22 avril prochain.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.