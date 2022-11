Le gouvernement provincial et Investissement Québec ont octroyé mardi 2,25 millions $ à l'entreprise sherbrookoise FilSpec pour l'acquisition d'équipements qui permettra l'automatisation et la robotisation de ses procédés de fabrication.

Ce projet permettra d'améliorer la productivité de l'usine et la qualité du produit fini, tout en limitant les besoins en main-d'œuvre et en réduisant les rebuts. Le député de Richmond, André Bachand, en a fait l'annonce aujourd'hui.



«L'innovation représente l'un des principaux moteurs de développement économique, et FilSpec l'a bien compris. L'acquisition d'équipements à la fine pointe de la technologie permettra à l'usine de Sherbrooke de réaliser d'importants gains de productivité, essentiels à sa compétitivité et à sa croissance», a expliqué le député caquiste.



L'aide financière accordée provient en parts égales du programme ESSOR qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Productivité innovation gérée par Investissement Québec.



«L'implantation de ces nouveaux équipements nous permettra non seulement d'améliorer notre efficacité et d'accroître notre volume de production, mais également d'assurer la pérennité de notre entreprise et de créer de nouveaux postes. Nous sommes reconnaissants de cette occasion. Nous pourrons mieux répondre aux besoins de notre clientèle tout en offrant un milieu de travail évolutif et à la fine pointe de la technologie», a affirmé pour sa part le propriétaire et président de FilSpec, Gilles Desmarais.



À partir de fibres naturelles, artificielles et synthétiques, FilSpec produit une grande variété de fils textiles techniques destinés aux fabricants des secteurs militaire, industriel et médical ainsi que du domaine de la protection des travailleurs.

Pour toutes les dernières nouvelles sur l’Estrie, consultez Noovo Info.