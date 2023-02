La Ville de Granby obtient plus de 8,8 millions $ de Québec pour la planification, l'amélioration et le maintien de ses infrastructures du réseau routier local et municipal. Ces sommes permettront la réalisation des travaux sur les rues Bernard, Cowie et Mountain.

Le député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François Bonnardel, en a fait l'annonce ce vendredi.

«Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins de Granby pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements. Je salue l’excellente collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sécuritaire et efficace», a-t-il avoué.

Les travaux pour la réfection de voirie de la rue Cowie, entre les chemins René et Grande-Ligne, sont évalués à 5 M$. De ce moment, 4,2 M$ proviennent du gouvernement Legault. Ceux-ci permettront de remplacer un ponceau de grand diamètre.

Des travaux d'envergure

Le chantier sur la rue Bernard, entre la rue Cowie et le chemin Gagné, permettra notamment l'ajout d'une piste multifonctionnelle. Ces travaux nécessitent des investissements de 4,3 M$, dont 2,8 M$ proviennent du provincial.

Finalement, la réfection de la rue Mountain, entre la rue Bergeron et le boulevard Pierre-Laporte est évaluée à 2,1 M$. De son côté, Québec offre un soutien financier de 1,8 M$.

« La Ville de Granby est heureuse de bénéficier de cette importante aide financière du gouvernement du Québec qui permettra d’améliorer notre réseau routier local. Les travaux sur les rues Bernard, Cowie et Mountain étaient nécessaires et ce soutien financier assurera leur réalisation au bénéfice des citoyennes et des citoyens», a expliqué la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

Notons que pour l’année 2023-2024, le gouvernement investira plus de 380 M$, dans toutes les régions du Québec, pour assurer un réseau routier efficace et sécuritaire aux Québécois.

