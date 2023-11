Les stationnements au centre-ville de Sherbrooke seront gratuits les soirs et les fins de semaine pendant les Fêtes au Centro.

Cette mesure s’ajoute à une panoplie d’activités offertes par la Ville pendant la période hivernale afin d’inviter les Sherbrookois et les Sherbrookoises à se réapproprier les espaces publics et à profiter de l’extérieur tout en stimulant l’achalandage dans les commerces et les restaurants.

Les stationnements du centre-ville seront gratuits du 30 novembre 2023 au 13 janvier 2024, les soirs de semaine à partir de 17h30 et toute la journée le samedi et le dimanche.

La Ville a sondé les gens d’affaires du centre-ville et 65 répondants sur 68 ont indiqué être en accord à ce que le stationnement au centre-ville soit gratuit les soirs et les fins de semaine durant la période des Fêtes.

«À moins d’imprévus dans les travaux, environ 110 cases de stationnement temporaires devraient être accessibles au site Webster au début de la période des Fêtes et seront aussi offertes gratuitement les soirs et fins de semaine», peut-on lire dans un communiqué émis par la Ville.



Autres initiatives hivernales au centre-ville



Le carré Strathcona, le marché de la Gare, le quartier Alexandre et la nouvelle place publique de l’Espace Centro seront décorées en mode hiver du 27 novembre 2023 au 11 mars 2024.





La Chasse aux lutins à «CentrÔville» est de retour pour une quatrième année à partir du 8 décembre. Il s'agit d'une initiative de Destination Sherbrooke en collaboration avec Entreprendre Sherbrooke et la Ville de Sherbrooke.

Finalement, le défilé du père Noël est lui aussi de retour. Cette réalisation de «Fééries hivernales» partira dès 15 h, le 26 novembre, de l’école de la Montée et descendra la rue King pour terminer son parcours au centre-ville de Sherbrooke à temps pour l’illumination du grand sapin.

Dès 14 h, des activités organisées par les gens d’affaires et Animation Centre-Ville se dérouleront près de l’hôtel de ville.

«Le temps des Fêtes est le moment idéal pour profiter à fond de notre centre-ville. Stationnement gratuit, chasse aux lutins, placettes hivernales: la Ville déploie toute la gomme pour rendre l’expérience féérique et stimuler l’achat local», a mentionné le maire suppléant et conseiller du district des Nations, Raïs Kibonge.



Pour les plus récentes nouvelles touchant l'Estrie, consultez le Noovo.Info.