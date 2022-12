Une opération réalisée conjointement entre le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphérmagog (RPM) a permis de saisir, jeudi, plusieurs grammes de cannabis sur plusieurs formes en plus de l'argent, résultat de la vente de stupéfiants.

C'est à la suite d'informations reçues du public que les corps policiers ont fait cette perquisition sur la 10e Avenue Sud à Sherbrooke.

Sur les lieux, ceux-ci ont procédé à l’arrestation de deux individus, soit un homme âgé 34 ans et une dame âgée de 31 ans. Les deux suspects sont connus des services policiers.

L’homme a été remis en liberté avec une promesse de comparaître et la dame a été libérée par sommation. Ils devront tous les deux se présenter à la Cour à une date ultérieure pour faire face à des accusations de possession de cannabis dans le but de le vendre et possession de cannabis illicite, notamment.

Bilan de la saisie



2898.5 gr. de cannabis séchés en cocottes (6.39 lb)

38 Vapoteuses électroniques de cannabis avec THC

140.4 ml. D’huile de cannabis

271.8 gr. de cannabis sous forme de concentré solide (Haschisch)

1250 $ en devises canadiennes

Le SPS poursuit sa lutte contre l’approvisionnement illégal du cannabis. Son but est de maximiser les effets tangibles pour la répression des organisations criminelles, la prévention auprès du public, notamment pour réduire l’accessibilité aux jeunes, la détection des différentes infractions et la récupération monétaire.

Une pression constante sera donc exercée sur les vendeurs et les mariculteurs. Même si le cannabis est maintenant réglementé par trois instances juridiques (municipale, provinciale et fédérale), celui-ci apportera un défi de taille aux forces de l'ordre. Le SPS anticipe qu’un marché en parallèle persistera.

