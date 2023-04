Les policiers du Service de police de Sherbrooke (SPS) et de la Régie de police de Memphrémagog (RPM) ont réalisé une importante perquisition dans un appartement du 283 rue King Ouest, à Sherbrooke, mercredi dernier.

Les autorités se sont rendues sur place après une enquête de plusieurs mois menée par le groupe ACCÈS CANNABIS.

Des informations du public ont également permis aux enquêteurs de faire cheminer leur enquête.

Selon le SPS, il s'agissait d'un lieu où avait lieu de la vente de stupéfiants.

Véritable pharmacie

À l'intérieur de l'appartement, les policiers ont saisi de nombreux stupéfiants de toutes sortes, des médicaments sous ordonnance et même des substances qui n'étaient même pas connues des autorités.

Liste complète des produits saisis sur place:

207 grammes de cannabis

61 comprimés méthamphétamine

3.75 litres de GHB

250 comprimés d'oxycodone

316 comprimés d'hydromorphone

57 sacs bonbons «gummies» avec du THC

99 comprimés de methylphenidate

36 comprimés de cesamet nabilone

43 comprimés de biphentin

40 comprimés de vyvanse

384 comprimés d'une substance inconnue

0.06 gramme de crack

1 gramme de cocaïne

8.9 grammes de champignons magiques

5 seringues contenant un liquide inconnu

Les enquêteurs ont également saisi du matériel en lien avec le trafic et la vente de stupéfiants soit deux cellulaires, une presse de 900 watts, 120$ en argent, des sacs et plusieurs balances.

Le suspect, un homme de 21 ans a été arrêté.

Il a comparu jeudi au palais de justice de Sherbrooke.

Il fait face à une kyrielle d'accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants dont possession de cannabis dans le but de la vendre, trafic de stupéfiants, possession de stupéfiants aux fins de trafic, vente et distribution de cannabis.

