La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) lance aujourd'hui sa plus récente campagne de sensibilisation «Votre santé et votre sécurité comptent pour vos proches» afin de conscientiser la population aux conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Chaque année, au Québec, on dénombre près de 200 décès reliés au travail, 10 000 maladies professionnelles et près de 91 000 accidents du travail.

La CNESST souhaite également rappeler que la prise en charge de la santé et de la sécurité du travail par les milieux de travail est l’assise sur laquelle repose le développement d’une culture de prévention durable. Cette prise en charge se fait en collaboration entre les employeurs, les travailleurs et les travailleuses.

Cette collaboration permet aux milieux de travail d’identifier les risques d’accidents ou de maladies professionnelles et de poser des gestes concrets et durables pour les éliminer.

Une responsabilité pour tous

Les employeurs, les travailleurs et les travailleuses ont une responsabilité partagée à l’égard de la SST et doivent s’impliquer dans l’identification, la correction et le contrôle des risques afin de rendre leurs milieux de travail plus sains et sécuritaires.



«Des histoires comme celle de Ian, ça nous interpelle beaucoup. Cela démontre l’importance pour chaque personne de contribuer au développement d’une culture de prévention durable. La campagne que nous lançons aujourd’hui vise justement à sensibiliser les employeurs, les travailleuses et les travailleurs à rendre leurs milieux de travail toujours plus sains et sécuritaires. La santé et la sécurité au travail est un enjeu qui nous concerne tous et toutes», a affirmé la présidente-directrice générale de la CNESST, Manuelle Oudar.

La campagne se déroulera jusqu'au 18 décembre prochain.

