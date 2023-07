La Ville de Sherbrooke procèdera à l'ajout graduel de 1000 bollards dès cet été. Ces changements qui seront effectués sur les bandes cyclables s'inscrivent dans la volonté du conseil municipal d'améliorer la sécurité des cyclistes et d'offrir un meilleur partage de la route à tous les usagers.

Afin de cibler les liens existants à sécuriser, le Bureau de l’environnement a consulté différents partenaires du milieu et a priorisé les actions selon plusieurs critères.

Il y a les liens sur le réseau routier de niveau «artère» et «collectrice», les forts débits journaliers des automobiles sur les routes, la présence de parcs et écoles à proximité, les besoins identifiés par les cyclistes et finalement, l'opportunité de travaux à réaliser sur le territoire.

À la suite de l’analyse des équipes de la Ville, les 18 liens cyclables suivants ont été identifiés comme prioritaires pour l’ajout de bollards:



• Rue McManamy (boul. Jacques-Cartier Sud à rue Belvédère Sud)

• Rue Dunant (rue Belvédère Sud à rue de Kingston)

• Rue McCrea (boul. de Portland à rue Charles-Hamel)

• Boul. de l’Université (rue Galt Ouest à rue Napoléon-Poulin)

• Chemin des Pèlerins (rue du Baron à rue Desaulniers)

• Boul. du Mi-Vallon (boul. Bourque à rue Marcello)

• Rue Belvédère (rue Galt Ouest à rue Thibault)

• Rue Galt Est (ch. Galvin à rue Longpré)

• Pont Jacques-Cartier

• Rue Bertrand-Fabi (rue King Ouest à boul. des Vétérans)

• Boul. Jacques-Cartier Nord (boul. de Portland à rue Prospect)

• Rue du Conseil (rue Galt Est à rue Bowen Sud)

• Chemin Galvin

• 13e Avenue Nord (rue King Est à rue Després)

• 12e Avenue Nord (rue de Montpellier à rue King Est)

• Boul. Queen-Victoria (rue King Ouest à rue Prospect)

• Boul. Lionel-Groulx (boul. de Portland à rue Prospect)

• Rue Léger (rue King Ouest à boul. Industriel)

Ces 1000 bollards s’ajouteront aux 500 déjà existants sur les 46 kilomètres de bandes cyclables du territoire. Notons qu'à Sherbrooke, on compte plus de 76 000 cyclistes, dont 19 000 enfants.

«La sécurité est un aspect qu’il faut prioriser pour être en cohérence avec notre souhait de voir augmenter encore davantage le nombre de personnes qui utilisent le vélo à titre de transport actif. Je salue cette initiative et invite tous les usagers et usagères de la route à redoubler de prudence», a expliqué la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin.

