Le meilleur fromage au Québec est fabriqué en Estrie !

Pour une deuxième année consécutive, le fromage Zacharie Cloutier de la Fromagerie Nouvelle-France à Racine remporte le Caseus d'or remis au meilleur fromage québécois.

Ce prix a été remis plus tôt cette semaine lors de la Sélection Caseus 2023.

Aux yeux de la fromagère et propriétaire de la Fromagerie Nouvelle-France, Marie-Chantal Houde, il s'agit d'un véritable sentiment de fierté.

«Je crois que c'est ce qui me réjouis le plus dans toute cette affaire. C'est de voir que la recette gagnante est toujours bien en place et perdure dans le temps», assure celle qui a aussi vu son fromage Zacharie Cloutier rafler les grands honneurs en 2011 et 2014.

Il s'agit donc de la quatrième fois où le fromage fait de lait de brebis à croûte lavée et à pâte ferme demi-cuite l'emporte, mais surtout, le 18e prix associé au produit estrien.

Marie-Chantal Houde ne s'en cache pas. Il s'agit d'un véritable défi de se renouveler, tout en conservant la qualité irréprochable du fromage qui présente des arômes de brioche, de maïs au beurre et de caramel.



Le fromage Zacharie Cloutier a remporté 18 Caseus au fil des ans, dont le Caseus d'Or en 2011, 2014, 2022 et 2023. Crédit photo: Courtoisie

«Le lait de brebis c'est tout un défi. Il faut constamment s'ajuster. Heureusement, on travaille de superbes bergeries qui nous appuient au quotidien. Il y a aussi la réalité du foin sec où chaque année est différente. À cela s'ajoute le manque de main-d'oeuvre et d'autres défis, donc disons que c'était toute une surprise pour nous de gagner cette année», assure la fromagère qui songe déjà aux améliorations qui seront apportées au sein de ses installations.

Chaque année, Marie-Chantal Houde et son équipe transforment environ 450 000 litres de lait (380 000 litres de lait de brebis et 70 000 litres de lait de chèvre et de lait de vache), ce qui lui confère le titre de plus important transformateur de lait de brebis au Québec et du deuxième plus important transformateur de lait de brebis au Canada.

Rappelons que la Sélection Caseus est le seul concours consacré à la reconnaissance et à la mise en valeur des fromages produits au Québec.

Notons aussi les mentions spéciales du meilleur fromage biologique et du meilleur fromage fermier qui ont été décernées au fromage Chemin Hatley de la Fromagerie La Station de Compton, en Estrie.

