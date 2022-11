Des policiers de L'Escouade régionale mixte (ERM) ont réalisé une série de perquisitions sur le territoire de la Ville de Magog, mercredi soir.

Ils étaient assistés de policiers de la Sûreté du Québec (SQ) et de la Régie de police de Memphrémagog (RPM) pour ces saisies.

Lors des perquisitions, plus d'un kilo de cocaïne, une somme de plus de 15 000$ en argent comptant, un poing américain, du poivre de Cayenne et du matériel destiné à la vente et à la distribution de stupéfiants ont été saisis. Quatre véhicules ont aussi été saisis comme bien infractionnel.

Deux hommes âgés de 20 et 52 ans, tous deux de Magog, ont été arrêtés à la suite des perquisitions. Ils ont été libérés avec promesse de comparaître.

